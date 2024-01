Franse zoektocht naar paarden voor moderne vijfkamp op Spelen in Parijs

Op de Olympische Spelen in Parijs komende zomer worden voor het laatst paarden in gezet op het onderdeel moderne vijfkamp. Hierna gaan de atleten een hindernisbaan afleggen zonder paarden. Voor deze Spelen worden nog wel springpaarden gezocht bij het Franse Instituut voor Paarden en Ruiters (IFCE). Een dertiental zijn er voorlopig geselecteerd.

Het incident met de Duitse sporter Annika Schleu op de Olympische Spelen in Tokio heeft voor veel opschudding gezorgd en leidde ertoe dat paardrijden na de Spelen in Parijs geen deel meer uitmaakt van de moderne vijfkamp. Na de vertoning in Tokio laaide een discussie over dierenwelzijn op, waarna de UIMP (Union Internationale de Pentathlon Moderne) besloot het springen met vreemde paarden te schrappen.

Goed opgeleide paarden vinden

Voor Parijs moet de UIMP nog wel springpaarden hebben. In Saumur werd een eerste selectie gemaakt door een delegatie van enkele springruiters onder leiding van Thibaut Vallette, hoofd van het Cadre Noir. Het bijzondere van het moderne vijfkamp ligt in het feit dat de paarden worden toegewezen door middel van loting. De ruiters hebben slechts twintig minuten en vijf sprongen de tijd om elkaar te wennen voor ze het parcours in gaan. “Je moet paarden vinden die respectvol, openhartig, gemakkelijk aanpasbaar en goed opgeleid zijn ”, legt springruiter François Fontaine uit. In totaal werden dertien paarden van het instituut IFCE geselecteerd.

Ook samenwerking met Republikeinse Garde

In maart 2024 zal een nieuwe selectie van de paarden plaatsvinden. Deze actie wordt uitgevoerd in samenwerking met de Republikeinse Garde en de Militaire Rijschool, die voor de overige paarden zullen zorgen. “De IFCE biedt ondersteuning aan federaties die paarden gebruiken bij hun activiteiten. Hieronder valt ook de Franse Moderne Vijfkamp Federatie. Deze steun is niet nieuw en werd al gegeven aan Franse atleten voor de Spelen in Tokio. De IFCE bood een trainer en paarden aan die gewoonlijk voor trainingsdoeleinden worden gebruikt”, besluit de IFCE.

Bron Grandprix.info/Horses.nl