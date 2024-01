Gal met Glock’s Total US en flink aantal ‘nieuwe’ combinaties op longlist Olympische Spelen

Bondscoaches Patrick van der Meer (dressuur) en Joyce van Rooijen-Heuitink (para-dressuur) hebben samen met het technisch kader van de KNHS de longlist van combinaties samengesteld die mogelijk in aanmerking gaan komen voor deelname aan de Olympische Spelen. Opvallend is dat er een flink aantal 'nieuwe' combinaties op de lijst staan, maar ook een aantal combinaties die al langere tijd niet tussen de witte hekjes verschenen zijn. Daaronder ook Edward Gal met Glock's Total US, maar stalgenoot Glock's Toto Jr. ontbreekt.

In totaal staan er 21 combinaties op de longlist voor Parijs. Daaronder dus een aantal combinaties die voor korte of langere periode al geen concoursen meer gereden hebben. Dat betreft Kirsten Brouwer met Foundation, die op Jumping Amsterdam zijn comeback had zullen maken, maar te kampen heeft met een lichte blessure, Adelinde Cornelissen met Governor (laatste start EK Dressuur 2021), Edward Gal met Glock’s Total US (laatste start Olympische Spelen 2021), Dinja van Liere met Hermès (laatste start Indoor Brabant 2023) en Emmelie Scholtens met Desperado N.O.P. (laatste start Jumping Amsterdam 2023).

‘Nieuwe’ combinaties

Tot de ‘nieuwe’ combinaties behoren Van Liere met Vita di Lusso, Hans Peter Minderhoud met Glock’s Taminiau, Marieke van der Putten met Zum Glück RS2, Diederik van Silfhout met Dante U.S. en Thamar Zweistra met Hexagon’s Luxuriouzz.

De complete longlist ziet er als volgt uit:

Paradressuur

“Met de ruiters die ik op de longlist heb kunnen zetten gaan we een mooi seizoen tegemoet met drie observatiewedstrijden. Het belooft ongetwijfeld een spannende strijd te worden, want de top in Nederland is breed momenteel. Ik hoop op een seizoen met fitte paarden en ruiters, waarin iedereen voor zichzelf een zo optimaal mogelijke voorbereiding en aanloop heeft”, vertelt para-dressuur bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink.

De longlist ziet er als volgt uit:

Bron: Persbericht/Horses.nl