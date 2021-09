Geen dopinggevallen in de paardensport op Olympische Spelen

De FEI maakte vandaag bekend dat alle monsters van mensen en paarden die zijn genomen tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van Tokyo 2020 negatief zijn teruggekeerd uit het laboratorium. Geen dopinggevallen in de paardensport op de Spelen dus.

“Ik ben erg trots om te kunnen bevestigen dat voor de derde Spelen op rij alle stalen van mensen en paarden die tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio zijn genomen, negatief zijn teruggekeerd”, aldus FEI-president Ingmar De Vos.

“Dit zou natuurlijk business as usual moeten zijn, maar het zou naïef zijn om te denken dat schone Spelen gegarandeerd zijn in elke sport. Zoals bij alle Olympische sporten, zullen de monsters – inclusief die van paarden – maximaal 10 jaar worden bewaard voor mogelijke hertests, aangezien er verbeterde processen worden ontwikkeld om te testen op stoffen die niet betrouwbaar detecteerbaar waren op het moment van bemonstering.”

Bevestiging van al het werk

“Maar voor nu is dit resultaat een bevestiging van al het werk dat door de jaren heen in het FEI Clean Sport-programma is gestoken, het werk van de nationale federaties, de acceptatie van pre-arrival tests en steekproefgewijze testen om onze paardensport schoon te houden.”

