Geen Harry Charles vandaag in individuele Olympische finale

Door een overrekking van Romeo 88 tijdens de kwalificatie van gisteren, blijkt de Contact van de Heffinck-zoon vandaag niet 100% fit. Dit weerhoudt Harry Charles van deelname aan de individuele Olympische finale van vandaag. De nummer 31 van gisteren, Mario Deslauriers, zal zijn plaats innemen. Samen met zijn teamgenoten Scott Brash en Ben Maher won Charles afgelopen vrijdag nog het teamgoud.

“Helaas zullen Romeo en ik vandaag niet in de individuele finale van Parijs starten. Na een kleine overrekking gisteren is hij nog niet helemaal de 110% die hij de hele wedstrijd is geweest. Dus we nemen geen enkel risico”, schrijft Charles op Instagram.

‘Al zoveel gegeven’

“Misschien ben ik wel wat teleurgesteld, maar eerlijk gezegd niet echt. Hij heeft me al zoveel gegeven en me verder gebracht dan ik had durven dromen. We verlaten Parijs met een gouden medaille. En nog belangrijker: een blije Romeo. Dat is voor mij meer dan genoeg.”

“Team Groot-Brittannië maakt een geweldige kans op medailles met Scott en Ben. Ik zal langs de zijlijn staan om ze aan te moedigen.”

