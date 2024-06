Geen Olympische Spelen voor Jens Fredricson en Markan Cosmopolit

Jens Fredricson en Markan Cosmopolit moeten de Olympische Spelen van Parijs aan zich voorbij laten gaan. De 13-jarige zoon van Cohiba VDL heeft begin mei in Mannheim een blessure opgelopen, maar is wel weer in training. ''Maar we hebben niet genoeg tijd om Parijs te halen'', vertelt Jens Fredricson aan Horse & Hound.

Jens Fredricson en Markan Cosmopolit behoren sinds 2021 tot de beste combinaties ter wereld. De oudere broer van Peder Fredricson mocht niet mee naar Tokio, waar Zweden de Olympische titel won, maar was wel lid van het gouden Zweedse team op het WK in Herning. Op het EK in Milaan eindigde Jens Fredricson en Markan Cosmopolit individueel als vijfde.

Geen schoolpaard

Markan Cosmopolit leek een carrière als schoolpaard op de Zweedse hippische opleiding in Strömsholm tegemoet te gaan. Maar de zoon van Cohiba VDL was te sensibel voor de onervaren studenten, waarna hij onder het zadel van Jens Fredricsson terecht kwam. Om uit te groeien tot één van de beste springpaarden ter wereld.

Bron: Horse & Hound/Horses.nl