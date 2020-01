Geen Olympische Spelen voor Oekraïne, Tsjechië is vervanger

De blijdschap bij de Oekraïense springruiters was groot toen ze zich in Boedapest kwalificeerden voor de Olympische Spelen in Tokio. Maar aan die blijdschap kwam een einde toen bleek drie van de vier ruiters niet aan de individuele eisen voor de Spelen voldeden. Tsjechië, tweede in de kwalificatie in Boedapest, neemt de plaats over.

Net als voor de Spelen in Rio wonnen Oekraïense springruiters het van Tsjechië tijdens de kwalificatiewedstrijd in Boedapest. Het team met Rene Tebbel, Ulrich Kirchhoff, Andre Schroder en Ferenc Szentirmai had in de landenwedstrijd weliswaar 50 strafpunten opgelopen, maar dat waren er nog acht minder dan de Tsjechen.

Maar het lachen verging de Oekraïners toen bleek dat behalve Rene Tebbel, de andere ruiters uit het team niet aan de individuele FEI normen voldeden die gelden voor de Spelen in Tokio. Voor de individuele ruiters vereist de FEI dat de combinaties in de loop van 2019 een nulronde hebben gesprongen op een CSI3*-W wedstrijd, een eerste ronde in een CSI4*-W met maximaal vier strafpunten en een eerste ronde in een CSI5*-W met maximaal acht strafpunten.

Voor de Tsjechen betekent het wegvallen van Oekraïne een historische plaats op de Spelen in Tokio. De ruiters uit het land reden voor het laatst op de Spelen van 1936 in Berlijn, toen nog voor Tsjecho-Slovakije. Anna Kellnerova, Zuzana Zelinkova, Ondrej Zvara en Emma Augier de Moussac zullen voor hun land naar Japan reizen. Opmerkelijk is dat Augier de Moussac nu nog geschorst is. Zij werd in Boedapest uit de uitslag geschrapt vanwege een positieve dopingtest.

Het is nog niet definitief duidelijk of Rene Tebbel zal starten als individuele ruiter voor Oekraïne in Tokio. Hij heeft zich gekwalificeerd. Tegenover spring-reiter.de verklaarde Tebbel dat er overleg hierover gaande is.

Bron spring-reiter.de