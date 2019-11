‘Goede voorbereiding op klimaat Tokio is absolute noodzaak’

Afgelopen dagen heeft de wereldpaardensportbond FEI haar jaarvergadering gehouden. Plaats van handeling van deze General Assembly was Moskou. Ook de komende Olympische Spelen in Tokio en de klimatologische uitdagingen die deze Spelen voor mens en dier met zich meebrengen zijn uitgebreid aan bod gekomen. "Goede voorbereiding op het klimaat in Tokio is een absolute noodzaak, dat is duidelijk", meldt de KNHS.

Daarnaast zijn gedurende de General Assembly diverse grotere en kleinere reglementsaanpassingen in de verschillende disciplines besproken.

Hieronder een aantal overige belangrijke beslissingen op een rij.

– Reining stond als officiële FEI discipline ter discussie op deze General Assembly. Besloten is dat Reinig onder FEI vlag blijft bestaan en er zijn goede afspraken gemaakt met de NRHA (National Reining Horse Association van de Verenigde Staten).

– Ook rondom de discipline Endurance was veel discussie waarbij vooral het waarborgen van het paardenwelzijn op alle wereldwijde evenementen een speerpunt was. De Europese Federatie had op dit gebied diverse amendementen ingediend die allen zijn overgenomen waarmee een belangrijke stap voorwaarts is gezet op het gebied van het welzijn van de paarden.

– Voor iedere sporter te paard gaat gelden dat er vanaf 1 januari 2021 uitsluitend nog mag gereden met ‘protective headgear’. Iedereen te paard moet vanaf dat moment een veiligheidshoofddeksel dragen. De zogenaamde veiligheidshoeden zijn ook toegestaan, de traditionele dressuurhoed niet meer.

Bron: KNHS