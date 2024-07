Good Morning Britain toont video Charlotte Dujardin

Het Britse onbijttelevisieprogramma Good Morning Britain heeft vanmorgen de video getoond die ervoor heeft gezorgd dat Charlotte Dujardin geschorst is en niet aan de start zal komen op de Olympische Spelen. In de uitzending komt ook advocaat Stephan Wensing aan het woord, die de klacht tegen Dujardin namens een anonieme cliënt afgelopen maandag indiende bij de FEI en de Britse bond.

In de uitzending zegt Wensing onder andere dat dit geen incident is volgens zijn cliënt. “Mijn cliënt is vaker bij Charlotte Dujardin op stal geweest en ze heeft het vaker zien gebeuren.” Volgens Wensing beoogde Charlotte Dujardin met de vele slagen met de longeerzweep dat het paard met meer beenactie zou gaan galopperen.

Bekijk hier een deel van de video

Bekijk hier een ander deel van de video

Bron: Good Morning Britain / The Sun