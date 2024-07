Grand Prix dag 2: Starttijden Nederlandse en andere interessante combinaties

Fasten your seatbelts en zorg dat je morgen op tijd kijkt of een plaatsje op de tribune hebt gevonden: groep D (eerste groep van de tweede Grand Prix-dag op de Olympische Spelen) begint direct met drie toppers: Charlotte Fry met Glamourdale (10.00 uur), Cathrine Laudrup met MSJ Freestyle (10.38 uur) en Isabell Werth met Wendy (11.25 uur). In die groep zit ook Yessin Rahmouni (10.19 uur). De Nederlanders, Emmelie Scholtens met Indian Rock (13.25 uur) en Hans Peter Minderhoud met Glock's Toto jr (13.55 uur) zitten in de laatste groepen.

De Grand Prix is te volgen via HBO Max, zie ook:

Starttijden Nederlandse en andere interessante combinaties

Groep D

10.00 uur: Charlotte Fry met Glamourdale

10.09 uur: Florian Bacher met Fidertraum OLD

10.19 uur: Yessin Rahmouni met All at Once

10.38 uur: Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle

10.57 uur: Domien Michiels met Intermezzo vh Meerdaalhof

11.06 uur: Henri Ruoste met Tiffany’s Diamond

11.16 uur: Isabel Freese met Total Hope OLD

11.25 uur: Isabell Werth met Wendy de Fontaine

Groep E

12.47 uur: Julio Mendoza Loor met Jewel’s Goldstrike

13.06 uur: Sandra Sysojeva met Maxima Bella

13.16 uur: Therese Nilshagen met Dante Weltino OLD

13.25 uur: Emmelie Scholtens met Indian Rock

Groep F

13.55 uur: Hans Peter Minderhoud met Glock’s Toto jr

14.33 uur: Nicolas Wagner Ehlinger met Quater Back junior FRH

14.42 uur: Simone Pearce met Destano

15.01 uur: Steffen Peters met Suppenkasper

15.11 uur: Pauline Basquin met Sertorius de Rima Z

15.20 uur: Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB

Complete startlijst

Bron: Horses.nl