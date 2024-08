Grégory Wathelet vervangt Wilm Vermeir in individuele kwalificatie springen

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in het Belgische springdrietal. Springruiter Grégory Wathelet zal maandag de plaats innemen van Wilm Vermeir in de individuele springkwalificatie op de Olympische Spelen. Wathelet zal samen met Jérôme Guéry en Gilles Thomas de Belgische eer verdedigen.

Grégory Wathelet zal in het zadel van Bond Jamesbond de Hay aantreden: “Eerst de eerste kwalificatiedag doorspartelen”, blikt Wathelet vooruit. “De top-30 halen is het doel, daarna is alles mogelijk. Eens in de finale zou een plaats in de top 8 een geweldig resultaat zijn.”

Verder zullen Gilles Thomas met Ermitage Kalone en Jérôme Guéry met Quel Homme de Hus na de landenwedstrijd ook individueel deelnemen.

Bron: Sporza