Groepen voor Grand Prix bekend: Gal in ‘gunstige’ groep

Alle dressuurpaarden zijn goed door de Olympische vet-chek gekomen in Tokio en daarmee is nu ook de groepenindeling voor de Grand Prix bekend. En die is belangrijk in het format op de Spelen (lees op Horses Premium meer uitleg). De combinaties in de Grand Prix worden ingedeeld in zes groepen op basis van de FEI-ranking, de twee beste combinaties van elke groep kwalificeren zich voor de individuele finale (de kür). Vervolgens worden er nog zes 'lucky losers' toegevoegd op basis van de uitslagenlijst. En dat zijn dan de 18 deelnemers aan de individuele finale op woensdag 28 juli.

Edward Gal komt voor Nederland niet als laatste (zoals we bijna gewend zijn), maar als eerste in de baan op vrijdag. Dat heeft er mee te maken dat hij met Glock’s Total US nog niet zo hoog op de FEI ranglijst staat. Hij treft het overigens wel met groep B. Daarin komt hij als eerste starter in de baan (zaterdag 24 juli, 11.34 uur, Nederlandse tijd) en kan op papier de meeste concurrentie verwachten van Cathrine Dufour en Bohemian. Gal zou op papier bij de eerste twee kunnen horen in deze groep en zich daarmee automatisch plaatsen voor de individuele finale (de kür).

Starttijd Edward Gal: zaterdag 24 juli, 11.34 uur

Minderhoud ook op dag 1

Hans Peter Minderhoud komt met Glock’s Dream Boy ook op de eerste dag in de baan (zaterdag 24 juli, 14.33 uur). Hij treft in groep C onder andere Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera. Ook Carl Hester met En Vogue en Henri Ruoste met Kontestro DB zitten in deze groep, maar als Minderhoud de vorm van Rotterdam heeft behouden moet hier ook een directe plaatsing mogelijk zijn.

Starttijd Hans Peter Minderhoud: zaterdag 24 juli, 14.33 uur

Marlies van Baalen laatste starter

Marlies van Baalen is met Go Legend de laatste starter voor Nederland in de Grand Prix op zondag. Zij zit in groep E en komt daar als eerste starter in de baan (zondag 25 juli, 11.45 uur). Zij moet het in haar groep onder andere opnemen tegen Dorothee Schneider met Showtime FRH en Juliette Ramel met Buriel KH, die op papier hoog kunnen scoren.

Starttijd Marlies van Baalen: zondag 25 juli, 11.45 uur

Twee toppers per groep, plus zes lucky losers

De Grand Prix geldt dus als kwalificatie voor de kür, de individuele finale. De twee best beoordeelde combinaties per groep halen de kür. Daarmee zijn er dus twaalf plaatsen (2 x 6) vergeven. Dat aantal wordt opgevuld met zes ‘lucky losers’ tot een totaal van 18. De ‘lucky losers’ zijn de zes combinaties die op basis van de complete uitslagenlijst het hoogst geëindigd zijn in de Grand Prix.

Acht beste landen naar Spécial

De Grand Prix geldt tegelijkertijd als kwalificatie voor de Spécial, de finale van de landenwedstrijd. De acht beste teams halen de Spécial en daar komt het totaal daar op 24 combinaties (8 x 3 combinaties). Voor de landenwedstrijd tellen alleen de scores van de Spécial.

Volledige startlijst

Bron: Horses.nl