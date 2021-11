Guerdat over Olympisch format: ‘Er alles aan doen om onze sport te redden’

Op de algemene vergadering van de FEI maakte Steve Guerdat zich hard om de paardensport van het nieuwe Olympische format te redden. Het format deed op de Spelen in Tokio veel stof opwaaien, maar desondanks wordt overwogen om dit format, waarbij een team uit slechts drie combinaties bestaat en er geen streepresultaat is, ook bij volgende Spelen te laten gelden. "Ik hoop dat we samen het onmogelijke kunnen bereiken: terug naar het oude format met vier combinaties en een streepresultaat. Voor het welzijn van onze paarden."

“Ik zou graag geloven dat ik hier niet zou moeten staan, omdat jullie als nationale federaties ons als ruiters zouden moeten vertegenwoordigen”, sprak Guerdat namens de International Jumping Riders Club. “Wij allen zijn het vorige generaties, die onze sport zo groot hebben gemaakt, verschuldigd om onze sport te redden. Ik persoonlijk wil mijn jonge dochter over een paar jaar in de ogen kunnen kijken en in ieder geval kunnen zeggen dat ik alles gegeven heb om deze sport, waar ik in hart en nieren van hou, te redden.”

Agree to disagree

Het enige waar de FEI en springruiters het in de afgelopen jaren eens over zijn geworden, is dat ze het oneens zijn over het Olympisch format. Ondanks vele tegenstand van de ruiters, werd het nieuwe format met slechts drie ruiters en geen streepresultaat op de Spelen in Tokio geïntroduceerd. In een concept van de kwalificatie-eisen voor de volgende Spelen staat dat de FEI bij het nieuwe format wil blijven.

