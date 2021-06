Guery, Wathelet en Bruynseels voor België naar Tokio

Jérôme Guery, Gregory Wathelet en Niels Bruynseels reizen namens België af naar de Olympische Spelen in Tokio. Bruynseels neemt naar Tokio de twaalfjarige Delux van T&L (v. Toulon) mee. Wathelet rekent in Japan op de 13-jarige Nevados S (v. Calvados Z). Guery is van de partij met de 15-jarige Quel Homme de Hus (v. Quidam de Revel).

Yves Vanderhasselt gaat als meereizende reservecombinatie mee met de twaalfjarige Jeunesse (v. Eldorado van de Zeshoek). Voor het geval dat er een combinatie niet kan deelnemen staan Pieter Devos met de 13-jarige Claire Z (v. Clearway) en Olivier Philippaerts met H&M Extra (v. Berlin) ook nog op de reservelijst.

Trots

Guery schrijft op Instagram: ”Ik ben erg trots dat ik deel uit maak van het Belgische team voor de Olympische Spelen in Tokio. Mijn droom om deel te nemen aan de Olympische Spelen kwam vijf jaar geleden uit in Rio. Ik ga dit grote avontuur deze zomer aan met nog grotere ambities met Quel Homme de Hus. We hebben al geweldige dingen bereikt met Quel Homme en we zijn niet van plan om daarmee te stoppen… Tokyo here we come!”

Sterke selectie

De Belgische bondscoach Peter Weinberg is erg tevreden met deze sterke selectie. ”Ik heb de afgelopen maanden de kans gekregen om de combinaties op meerdere mooie 3*-, 4*- en 5*-wedstrijden aan het werk te zien. Vooral bij de landenwedstrijden heb ik iedereen van kortbij geobserveerd. Voornamelijk bij deze wedstrijden kon ik immers zelf de selectie maken en iedereen kort na elkaar zien deelnemen. Tijdens de Spelen zal ik uiteraard de 3 geselecteerden aan de start laten komen, maar ik hou in het achterhoofd dat indien nodig, ik met het volste vertrouwen een wissel kan doorvoeren met de nummer vier, Yves Vanderhasselt. Hij heeft dit seizoen bewezen in topvorm te zijn met onder andere 4 nulrondes op de CSIO-wedstrijden van Rome en La Baule. Ik denk dat er op dit ogenblik geen sterkere combinaties zijn dan diegene die ik heb geselecteerd!”

Bron: Horses.nl/Instagram/KBRSF