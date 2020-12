Guimón: ‘Deze ervaring heeft mij de kleine dingen in het leven doen waarderen’

De Spaanse dressuurruiter Juan Matute Guimón kijkt terug op een jaar waarin hij maandenlang heeft gevochten voor zijn leven. Zijn doel is het deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio.

In mei kreeg de Spanjaard een beroerte en belande in coma. De paardenwereld was geschokt. Guimón was een gezonde jongeman met een geweldige carrière voor de boeg.

Evenwicht verlies

“Mijn lichaam gaf al eerder waarschuwingssignalen. Ik had last van hevige hoofdpijn, vreselijke nachtmerries en ik viel bijna flauw. We dachten dat ik misschien niet goed had gegeten. Op de dag dat ik de beroerte kreeg, reed ik met mijn vader. Ik vertelde hem dat ik mijn evenwicht verloor. Ik stapte van mijn paard en herinner me daarna niets meer – ik zakte in elkaar. Het was een moeilijke situatie voor mijn vader, vanwege de lockdown was er niemand anders in de buurt om te helpen.”

Kleine overlevingskans

Neurologische chirurgie gaf Guimón op zijn minst een kleine hoop op overleving. Maar de mogelijkheid op een goed herstel was zeer klein. De kans dat Guimón de operatie niet zou overleven was 60%. Dat hij ernstig gehandicapt en misschien verlamd zou blijven was 30%. Een kans van 9% dat het redelijk goed zou gaan en de kans op een volledig herstel was maar 1%.

Top van de sport

Drie weken na de beroerte ontwaakte hij uit coma na een geslaagde operatie. Hij viel binnen de 1%. “Zodra ik kon lopen, dacht ik erover na om te gaan paardrijden. Ik wilde naar de top van de sport. De paarden zijn mijn leven en dat is mijn motivatie.”

Rentree

Guimón maakte een sterke rentree en zette een score van meer dan 70% neer. De focus lag eigenlijk op het meedoen, maar nu is het doel Tokio. De Spaanse kampioenschappen in mei zullen uiteindelijk beslissen welke drie in het nationale team zullen komen. Guimón is vastbesloten om een ​​van die drie te worden. “Deze ervaring heeft mij veranderd. Het heeft me volwassen gemaakt en de kleine dingen in het leven doen waarderen.”

Bron: Horses.nl/FEI