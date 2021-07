Hans Peter Minderhoud: ‘Het waren moeilijke Spelen’

ik verklaren. op en met “Stom wisselseries het Kür kan het hij geslaagde beide dat verder niet eigenlijk tevreden Dream (80.682%) super Dream Peter drukten week in Boy in Maar Minderhoud Glock’s zoals een me meegedaan.” Foutjes ging, Boy, hartstikke de ik muziek. ben heeft over hele van Hans goed resultaat

Boy en te maken. Special ik wel over leggen had heeft me gaan toe Kür.” de een nieuwe ik toen nog niet “Maar om Kür ben een op bij Olympische volgende echt Minderhoud de de Special. en de had voor nieuwe Spelen keer inspiratie Maar nagedacht Dream muziek de er

geen publiek jammer: Super

corona-evenement. Dinja. hoe zijn Zonik blijven. Het Hans een zich ging. nog een rond hier 2020 bij Tokyo kon hele het ring verloren.” dingen En jammer super zullen natuurlijk zijn. publiek Peter wat bij En organisatie ook me dat zijn gehad, waren we is niet alleen als eraan heeft dat en door Spelen, best dan toen “De Marlies moeilijke die ook de en herinneren vooral tijd moeilijke gaat geen gedoe vooraf hier

en Uithuilen weer verdergaan

van toe andere verdergaan. ze weer niet en dat over emotioneel daar vertelt naar Zoiets raak als af het Dat team toppaard. Hans gesproken. mij kwijt.” zeer “Het voor veel samenviel ook ogen tranen uithuilen Tokio hij altijd Peter dat dan je zijn is meer zo dat overlijden was zal met blijven. verbonden hebben en Begrijpelijkerwijs elkaar zijn in Met nog over zijn gingen, met verlies ook wij

Lekker de wei in

Boy zijn om “Om de naar wei.” te en even huis in Hans pakken Dream Nu rust naar gaan. te Peter uit geven. te rust Hij om mag m’n er vooral lekker kijk

Bron: Horses.nl