Har van de Venne voor derde keer als steward naar de Olympische Spelen

Naast de Nederlandse ruiters komen er bij de Olympische Spelen van Tokio ook meerdere officials in actie. Recent werd bekend dat Har van de Venne als steward voor de dressuur en het springen aanwezig zal zijn. Annemiek van der Vorm is door de organisatie gevraagd de rol van manager voor dressuur en para-dressuur op zicht te nemen.

Van de Venne gaat de uitdaging graag aan om tijdens de Olympische Spelen als steward in actie te komen. “De Olympische Spelen is het mooiste wat er bestaat als steward. In Rio hoopte ik al dat ik er in Tokio weer bij mocht zijn en dat is nu bevestigd. Het worden mijn derde Olympische Spelen als steward en ik kijk er enorm naar uit”, vertelt Van de Venne.

Eerste keer

Voor Van der Vorm worden het de eerste Olympische Spelen waar ze in functie is. “Ik heb er wel even over na moeten denken”, vertelt ze. “Het is een hele klus en verantwoordelijkheid, maar ik ben er inmiddels ook geweest en dat was echt een leuke week.”

‘De taal is een uitdaging’

“De Japanners hebben het al super voor elkaar. Het is wel anders dan ik gewend ben, zaken gaan over veel lijntjes en de taal is een uitdaging. Alles moet in het Engels en dat spreken niet alle mensen daar even goed daar”, aldus Van der Vorm. “Het is een brede functie. Ik heb veel contacten met de FEI en het IOC over tal van zaken. Het gaat bijvoorbeeld om contacten onderhouden met de TD’s, startlijst en uitslag verwerking, transport van de ruiters controleren, checken of er genoeg koel mogelijkheden zijn, maar ik ben bijvoorbeeld ook betrokken bij het ontwerp van de dressuurhekjes.”

Compact

“Het terrein waar de paardensport is, wordt heel mooi. Alles is ook heel compact en dicht bij elkaar”, vervolgt Van der Vorm. “De afstanden tussen het losrijden en de pistes zijn bijvoorbeeld kort en de grooms slapen dicht bij de paarden.”

Nog meer Hollanders

Eerder werd van diverse andere Nederlandse paardensportofficials al bekend dat ze in Tokio in actie zouden komen. Zo zal Louis Konickx in functie zijn als TD bij het springen. Hanneke Gerritsen is TD bij de para dressuur. Francis Verbeek maakt deel uit van het jurycorps van de dressuur.

Aangepaste tijden

De organisatie heeft inmiddels de aanvangstijden en/of locaties van diverse duursporten aangepast vanwege de weersomstandigheden die verwacht worden. Ook de cross country van de eventing zal eerder beginnen om de ergste hitte te vermijden.

Bron: KNHS