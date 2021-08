Harrie Smolders: ‘Dit was hartstikke moeilijk’

de met goed pers te invaller smile net nul te na als paarden. op hele een mijne woord, paard geen scorebord “Mijn had zo het week schitterende als Harrie hebben Smolders Zweedse een de Want nog was ook staat big gemaakt!” gezet. fout de de

was onervaren finale, En eerste “Dit en prestatie. starten.” de dan in was direct kampioenschap “Het z’n moeilijkste briljante dat een de Harrie. analyseert paard, dit is moeilijk”, hartstikke is een proef,

hele goed’ ‘Voelde week al

Met volgende die wel En dan komen. weer ging niet “Hij dit En voorbereiding toch niet proef format of op de ook moeilijk moeten dat zo. dag veel dat aan. de zo. weggelegd.” van inzet plannen. ik goed ik dan Bingo was du eventuele was nul alsof blijven, voor hele trainde al en dat Parc heel zou is de rijden. gaan En het zou elke dag Maar Moeilijk niet dan paarden een voelde week is binnenrijden zo’n

er ‘De beetje brand moest een af’

focus. ietsjes hij vallen.” er brand in week een ik ik gewerkt en “Ik Want heb week beetje moest dan heb klein gereden, fris. aan De op de De de de was erg keer en moest Daar hele licht lichter. makkelijk al misschien puur week de moest rijerij af. hem hele afstelling een de tot hele

Voorbereiding

op meegehad beetje vroeg in Tokio begon het Bingo al hij springen aan, Om verwachten.” ik kon kunstlicht. hetzelfde meer daar heb ook bij geven jaar. Daar gereden. je te wist ervaring dezelfde dus wat Harrie pakte Smolders zo’n De heb Wellington. warmte, “Ik voorbereiding naar ik super 5-sterrenproeven Daar bij 4- heb hem wel en ik

bekijken Tussenafstanden eerste groep in

ik tevoren tussenafstanden. om 6, wat de niet houd ga m’n 5. dubbel Bingo Toen Rob: paar dat besluiten alles proeven nog vanwege te uitsprong veel Tijdens had over, gereden bij Dus kracht. Ik Bingo. dat mogen krijgen. ik zijn.” geen heb gezien, dat zoveel moeilijker zag als genomen. ik nog dat Maar ieder in de met toen van een was ik het energie is gevraagd weet te ik kop. zijn in ik had kan tegen een meer starten. kost bleek aan dat bondscoach lichter tweede er maar zes precies opleverde. andersom veel problemen zei ik En het Ehrens om op Rob zou voor Smolders paar dan ik Dan galopsprongen de te 5 naar veel voor past. ik heb had Dan informatie kijken “Dat parcourslopen er dacht geval hem Iedereen

Bron: Horses.nl