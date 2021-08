Harry Charles vervangt Holly Smith in individuele kwalificatie

Groot-Brittannië heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een ruiterwissel te doen voor aanvang van de individuele kwalificatie. Niet Holly Smith, maar Harry Charles komt aan de start in de eerste kwalificatie. De pas 22-jarige ruiter rijdt Romeo 88 (Contact van de Heffinck x Orlando) de ring binnen.

Charles werd in de eerste instantie als reserve aangewezen. Er is niet bekend gemaakt waarom Holly Smith niet aan de start komt met Denver (Memphis x Chico’s Boy). Het Britse team wordt compleet gemaakt door Ben Maher met Explosion W (Chacco Blue x Baloubet du Rouet) en Scott Brash met Hello Jefferson (Cooper van de Heffinck x Irco Mena).

Bron: The Irish Field