Heffernan: ‘Zoiets gebeurt in het heetst van de strijd’

Bondscoach Andrew Heffernan kijkt met gemengde gevoelens terug op de prestaties van de Nederlandse eventers in Tokio. Met beide Nederlandse combinaties ging het mis in de cross van zaterdag, zowel Merel Blom als Janneke Boonzaaijer werden uitgesloten na een verkeerde route.

Heffernan: “Hoe dit kon gebeuren? Beide combinaties waren goed op weg in de cross, maar op de een of andere manier maakten zowel Merel Blom als Janneke Boonzaaijer een verkeerde beslissing. Zoiets gebeurt in het heetst van de strijd. Janneke vertelde me dat haar paard goed aanvoelde. Nadat ze eerder in de cross al tegen een afgebroken Mim-clip (veiligheids-pin) aanliep, waarvoor ze strafpunten kreeg, had ze niet veel te verliezen vond ze. Daarom nam ze op een hindernis aan het einde van de cross meer risico. Hierdoor kreeg ze een langsloper en daarna reed ze het verkeerde alternatief, waardoor ze uitgesloten werd” vertelt de bondscoach over Boonzaaijer, die de rit wel uitreed, maar pas daarna hoorde dat het niet goed was gegaan.

‘Zeer goed verkend’

Over Bloms rit: “Merel ging ook goed van start, maar in de waterhindernis miste ze het C-element. Ook zij nam in het hitte van de strijd een verkeerde route. Natuurlijk hadden we vooraf de cross zeer goed verkend en hebben we ook de alternatieven goed bekeken. Dat het nu mis ging komt door foute beslissingen die je soms als ruiter maakt, helaas.”

Les voor de toekomst

“Het is jammer dat we deze Spelen afsluiten met twee eliminaties. Natuurlijk ben ik daardoor teleurgesteld. We moeten het nu dan zien als een les voor de toekomst en de ervaring die we hier hebben opgedaan meenemen. In de toekomst zullen we het beter moeten doen. Dat is al vrij snel, want de volgende stop voor de Nederlandse eventingruiters is de FEI Nations Cup over twee weken in het Franse Le Pin au Haras. Dit is een observatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap dat eind september in Avances (Zwitserland) verreden wordt. De paarden van Janneke en Merel staan er nu heel fit bij. Als ze goed fris thuiskomen, hoop ik dat deze paarden ook meekunnen naar het Europees kampioenschap. Het zijn kwaliteitsvolle paarden die bewezen hebben met moeilijke omstandigheden om te kunnen gaan.”

‘Niet op geluk vertrouwen’

Heffernan woont in Engeland, maar heeft uitsluitend een Nederlands paspoort en altijd onder Nederlandse vlag gereden. Ook op de Spelen van Londen. Daarnaast reed hij meerdere WK’s voor Jonge Eventingpaarden. In 2011 en 2013 kwam hij op een Europees kampioenschap van start, in 2014 reed hij de Wereldruiterspelen van Caen, waar het team brons won. Hoe bevalt zijn rol als coach? “Ik vind het coachen heel leuk en moet eerlijk zeggen dat ik het hier ook erg leuk heb gevonden. Afgezien van vandaag dan”, glimlacht de bondscoach. “Ik vond het heel leuk om met twee totaal verschillende persoonlijkheden als Merel en Janneke te werken. Je mag niet op geluk vertrouwen, maar als we vandaag wat meer geluk hadden gehad, stonden er nu andere resultaten. Ik baal er van, maar we moeten er van leren en verder.”

Bron: KNHS / Horses.nl