Heike Holstein voor Ierland naar Tokio

De Ierse federatie maakte vorige week bekend geen dressuurteam af te vaardigen naar de Olympische Spelen in Tokio. Een besluit waartegen Dane Rawlins en James Connor nog in beroep gingen, maar dat mocht niet baten. De teamplaats van Ierland is inmiddels toegewezen aan België. Ierland mag nog wel een individuele starter naar Japan sturen. De keuze daarvoor is gevallen op Heike Holstein en Sambuca (Samarant x Limmerick).

Holstein reed in 2019 haar eerste internationale Grand Prix met Sambuca en bracht hem datzelfde jaar aan start op de Europese kampioenschappen in Rotterdam. Daar kwalificeerde Ierland zich tevens voor de Spelen in Tokio. In 2020 en 2021 behaalde Holstein scores rond de 69 en 70 procent.

De potentiële teamkandidaten voor Ierland vielen één voor één af. Judy Reynolds besloot Vancouver K (Jazz x Ferro) met pensioen te laten gaan, Kate Dwyer is zwanger en Esporim (Pagao x Quiaz) van Anna Merveldt verkeert niet in topvorm. Volgens High Performance Director Johann Hinnemann voldeden de andere combinaties niet aan de gestelde criteria om in aanmerking te komen voor een plek in het team. Om die reden besloot de Ierse hippische federatie geen team samen te stellen.

Bron: Eurodressage/Horses.nl