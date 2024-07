Hermès in groep bij Zepter en Fame, Indian Rock en Toto jr in laatste groepen

Hermès N.O.P. komt dinsdag onder Dinja van Liere als eerste voor Nederland in actie in de Grand Prix op de Olympische Spelen in Parijs. Hij zit in de pittige eerste groep met Blue Hors Zepter (Skodborg Merrald) en Fame (Hester). Indian Rock zou onder Emmelie Scholtens op papier bij de beste twee kunnen horen in groep E (voorlaatste groep woensdag) en Glock's Toto jr zit met Hans Peter Minderhoud onder andere in de groep bij Jessica von Bredow-Werndl. De laatste Grand Prix-groep op woensdag. In de eerste groep op woensdag zitten Glamourdale (Fry), Mount St. John Freestyle (Laudrup) en Wendy de Fontaine (Werth).