Het sprookjesverhaal van Julio Mendoza Loor en Jewel’s Goldstrike

Wie de Ecuadoriaan Julio Mendoza Loor met zijn KWPN’er Jewel’s Goldstrike (v. Bretton Woods) heeft zien rijden op CHIO Rotterdam of CHIO Aken, zal met een glimlach aan die ritten terugdenken. Met zijn startplaats op de Olympische Spelen in Parijs (eerste Ecuadoriaan in de dressuur) en de winst op CHIO Aken (eerste Zuid-Amerikaanse winst) heeft hij al geschiedenis geschreven, maar nog specialer is de geschiedenis van de man zelf. Een geschiedenis die laat zien dat alles mogelijk is als je er hard voor werkt.