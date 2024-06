Hippisch centrum in Temecula voorgesteld als nieuwe locatie voor Olympische Spelen 2028

Het organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Spelen in Los Angeles 2028 (LA28) heeft plannen aangekondigd om de paardensportwedstrijden te verplaatsen. De voorgestelde nieuwe locatie is een bestaande faciliteit in Temecula, Zuid-Californië. Bij hun beslissing ligt de nadruk op duurzaamheid, erfgoed en budgettaire verantwoordelijkheid.

De verplaatsing van paardensportwedstrijden, die voorheen waren toegewezen aan het Sepulveda Dam Recreation Area, zal een aanzienlijke kostenbesparing opleveren, omdat er geen dure, volledig tijdelijke locatie hoeft te worden gebouwd.

Positieve ontwikkeling

“Het plan om paardensportwedstrijden te verplaatsen naar het bestaande hippisch centrum in Temecula is een positieve ontwikkeling voor de sport en de paardensportgemeenschap”, aldus Ingmar de Vos, voorzitter van de FEI en lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Huisvesting en totale kosten

“De FEI heeft nauw samengewerkt met het organisatiecomité om een ​​locatie te evalueren en te kiezen die alle paardensport- en para-paardensportevenementen kan huisvesten, met als doel de totale kosten en complexiteit te beheersen.”

Eventing

“Belangrijk is dat de locatie ook eventingwedstrijden kan herbergen, wat een voorwaarde was van de IOC Executive Board om deze discipline op te nemen in het programma van de LA28 Olympische Spelen. De redenering achter de locatiewijziging past ook goed bij de duurzaamheidsidealen en -doelen van de paardensport en zal een blijvende erfenis creëren voor de lokale gemeenschap. Met deze belangrijke aankondiging kunnen we nu beginnen met werken met LA28 aan het ontwerp van het speelveld en de organisatie van de paardensportwedstrijden.”

150 miljoen

Het LA28 organisatiecomité heeft de locatieplannen herzien om meer bestaande locaties te gebruiken en minder tijdelijke locaties, om de Olympische en Paralympische Spelen duurzamer te maken en tegelijkertijd de ervaring voor sporters en fans te verbeteren. De nieuwe locatietoewijzingen zullen meer dan 150 miljoen dollar aan gecombineerde kostenbesparingen en inkomstenverhogingen voor de Olympische en Paralympische Spelen opleveren.

Formele goedkeuring

De wijzigingen in het plan voor de locatie, die al zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het IOC, zullen de komende maanden ter formele goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Los Angeles, aangezien de voorstellen betrekking hebben op het verplaatsen van de wedstrijdlocaties buiten de stadsgrenzen en verschillen van de plannen die aanvankelijk bij de bieding zijn ingediend.

Op dezelfde locatie

“We zijn heel blij dat er een locatie is gekozen waar alle hippische evenementen kunnen plaatsvinden”, aldus Bill Moroney, CEO van United States Equestrian Federation.

“De aankondiging van de locatie voor de paardensport is in lijn met de IOC-vereiste dat alle paardensportevenementen op dezelfde locatie moeten worden gehouden. Het Equestrian Center voor de LA28 Games in Temecula zal een internationale ervaring van wereldklasse zijn op het speelveld voor de sporters, paarden en hun supportteams, maar ook voor fans en toeschouwers.”

Zichtbaarheid en populariteit

“US Equestrian is trots om de opname van de paardensport in de Olympische en Paralympische programma’s voor 2028 te ondersteunen en wil graag samenwerken met de FEI, het LA28 Organisatiecomité en het Olympisch en Paralympisch Comité van de Verenigde Staten om een ​​buitengewoon evenement naar de VS te brengen. De Olympische en Paralympische Spelen LA28 bieden een enorm potentieel om de zichtbaarheid en populariteit van onze sport in het hele land te vergroten.”

Het IOC-bestuur zal na de Olympische Spelen van 2024 in Parijs de laatste hand leggen aan de wedstrijden, sportersquota en wedstrijdformats voor het LA28 Olympisch Programma, met een definitieve beslissing verwacht in 2025.

De Olympische Spelen in Los Angeles 2028 vinden plaats van 14 tot en met 30 juli, gevolgd door de Paralympische Spelen van 15 tot en met 27 augustus.

Meer informatie

Bron: Persbericht