Streep door Spelen voor Seymour, Ramoneur hoefbevangen

De individuele dressuurruiter uit Zuid-Afrika, Tanya Seymour was net afgereisd naar Tokio, maar kan helaas toch niet aan de start verschijnen. De Oldenburger ruin Ramoneur (v. Rohdiamant x Alabaster) kampt met hoefbevangenheid.

Seymour was van plan om Ramoneur bij de Olympische Spelen afscheid te laten nemen van de sport en hem daarna zijn welverdiende pensioen te gunnen.

Goede reis

De 19-jarige ruin was de eerste dagen fit en gezond in Tokio na een goede pre-quarantaine in Aken. “Toen hij aankwam, deed hij het goed. Tijdens de training zag hij er fris uit en voelde hij zich geweldig. Hij had goed gereisd”, vertelde Seymour aan Team Zuid-Afrika. Op dinsdag 20 juli ging het slechter.

Pijnlijke voorhoef

“Toen ik gisteren op hem stapte, voelde ik dat er iets mis was. Hij hield zijn voorbenen een beetje vast en het voelde vreemd. De dierenarts en hoefsmid hebben hem bekeken en in eerste instantie dachten we dat het een steenkneuzing zou kunnen zijn, dat hij een pijnlijke voorhoef had nadat hij op een steen had gestaan.”

Röntgenfoto’s

“Maar vanmorgen was zijn toestand verslechterd en hebben we röntgenfoto’s laten maken. Daaruit werd hij gediagnosticeerd met hoefbevangenheid”, vertelde Seymour. “De dierenartsen kunnen niet zeggen waardoor het komt, het is een mysterie.”

Terugtrekken

De 37-jarige amazone vindt het erg vervelend niet deel te kunnen nemen aan de spelen, maar kijkt met trots terug naar de 12 jaar waarin ze de ruin had. Ze heeft met Ramoneur de Olympische Spelen in Rio destijds gereden. “Het is onnodig om het nieuws ‘verwoestend’ te noemen. Het is een goedmaker dat we snel reageerden en hij snel werd behandeld, maar voor een prognose op langere termijn zullen we een dag of twee moeten wachten. We moeten hem terugtrekken van de Olympische Spelen en dat betekent dat ik er ook uit ben”, sluit Seymour af.

Bron: Horses.nl/Eurodressage