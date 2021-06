Horse Sport Ireland stelt Rawlins en Connor in hun gelijk, toch Iers team naar Tokio?

Op de deadline van 21 juni 2021 besloot Horse Sport Ireland (HSI) op advies van High Performance Director Johann Hinnemann geen team naar de Olympische Spelen in Tokio te sturen. Volgens Hinnemann hadden Dane Rawlins en James Connor niet aan het nationale criterium van 68% voldaan. De twee ruiters, die beide wel hadden voldaan aan de Minimum Eligibility Requirement, gingen tegen dat besluit in beroep. Inmiddels is de teamplaats van Ierland al vergeven aan België, maar nu heeft HSI Rawlins en Connor in hun gelijk gesteld en toch een Certificate of Capability bij de FEI voor hen ingediend.

Ierland zou voor het eerst in de geschiedenis een dressuurteam op de Olympische Spelen aan start brengen, maar volgens Hinnemann kon er geen team worden samengesteld. Voor Rawlins en Connor reden genoeg om tegen dat besluit in beroep te gaan. “We waren bezig om een gerechtelijk bevel aan te vragen, maar toen HSI eenmaal besefte dat het menens was, gaven ze toe”, vertelde Rawlins aan Eurodressage.

Onduidelijk

Hoewel de ommezwaai voor de twee ruiters een welkome wending is, is het nu nog onduidelijk of ze alsnog naar Tokio kunnen. De advocaten van Rawlins en Connor hebben de Olympische federatie van Ierland verzocht een Iers dressuurteam voor te dragen. Echter is de teamplaats al toegewezen aan België en het totale aantal van zestig dressuurruiters mag niet overschreden worden. Heike Holstein kreeg voor Ierland al een individuele startplaats toegewezen, maar het is nog de vraag of er nog ruimte is voor Rawlins en Connor.

Bron: Eurodressage