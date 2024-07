Horses komt met speciale podcasts op Olympische Spelen: Horses in Parijs

Wie niets wil missen van de paardensport op de Olympische Spelen in Parijs, moet bij Horses zijn. Op Horses.nl volg je al het nieuws uit Parijs en in de Paardenkrant lees je de achtergronden bij het nieuws. Daarnaast wordt onze podcast 'De week van Horses' op de Olympische Spelen omgedoopt tot 'Horses in Parijs'. We maken op elke belangrijke wedstrijddag een uitzending en een aantal bijzondere gasten schuift bij host Mirjam Hommes aan om de gebeurtenissen in Parijs te bespreken.