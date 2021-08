Houtzager en Vleut jr. treffen sterke combinaties in finale morgen

Na het uitblijven van eremetaal voor de Nederlandse dressuurruiters (en de vroegtijdige uitschakeling van de eventingamazones), moet het van de springruiters komen als hippisch Nederland nog wil aanhaken bij de goede prestaties van TeamNL in Tokio (9e plaats in medailleklassement). De eerste horde om voor een individuele medaille in aanmerking te komen is genomen door Maikel van der Vleuten en Beauville Z(die in deze kwalificatie overigens de vierde tijd neerzette!) en Marc Houtzager met Sterrehof's Dante. Zij treffen morgen overigens wel een deel (enkele grote namen kregen een balk) van de absolute wereldtop: Explosion W, H&M All In, Killer Queen VDM en Clooney om er maar een paar te noemen. Eén ding is alvast zeker: morgen gaan we geweldige springsport zien.

Het parcours van de Spanjaard Santiago Varela was voor het topveld dat in Tokio in de baan kwam niet te moeilijk, sterker nog: misschien waren de 30 nullers (waarvan vier met één tijdfout en één met twee) er wel iets meer dan Varela met dit parcours en de toegestane tijd in gedachten had. Morgen zal Varela het in ieder geval lastiger maken.

Er zaten een paar lastige lijnen (onder andere de driesprong: iets naar voren in zes of iets terug in zeven, gevolgd door een wending van de ingang weg naar een levensgrote triple bar plus de laatste lijn met een lange vier naar een dubbel en vervolgens een gebroken lijn met keuze-afstand) in en een paar hindernissen die kijkerige paarden van de les brachten. Vooral hindernis 10 (met de Sumo-worstelaars), de hoogste steilsprong van het parcours (1,62m.) na de rollback naar links, bleek een scherprechter. Al vrij vroeg in het parcours kreeg onder andere topamazone Penelope Leprevost hier een weigering.

Van der Vleuten en Houtzager door, pechfout voor Greve

Maikel van der Vleuten had als laatste starter even tijd nodig om in het ritme te komen en een paar sprongen gingen wel erg naar links, maar Maikel van der Vleuten loodste de nog relatief onervaren Beauville Z (v. Bustique) knap door het parcours. Aan zijn gezicht was na afloop af te lezen dat hij er voor had moeten werken, maar (ook al zag het er niet zo uit) hij zette wel de vierde (!) tijd van de dag neer (84,76 sec).

Bij Marc Houtzager was het vooral voor aanvang van het parcours met Sterrehof’s Dante N.O.P. (v. Canturano) spannend. Dante maakte het in het begin even heel spannend en Houtzager moest nog een keer extra naar hindernis 1 moest rijden. Maar vervolgens: een vlekkeloos rondje binnen de tijd (88.02 sec.).

Olympisch debutant (en doorgeschoven reserveruiter) Willem Greve had Zypria S N.O.P. goed aan het springen, maar kreeg een vrij lullig pechfoutje op de laatste lijn.

Uitslag

Bron: Horses.nl