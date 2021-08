Houtzagers groom Madeleine Broek: ‘Als we niet voor goud gaan, hadden we thuis kunnen blijven’

In 2019 werd Madeleine Broek, de groom van Marc Houtzager, door de FEI onderscheiden met de FEI Best Groom Award. Momenteel zorgt zij, uiteraard, voor Sterrehof’s Dante in Tokio. Naast de beste paarden en de beste ruiters, zijn op de Spelen ook de beste grooms ter wereld present.

In 2018 won Lee McKeever de award (groom McLain Ward), het jaar ervoor ging de eer naar Alan Davies (groom Charlotte Dujardin), in 2015 werd Jose Eduardo Garci Luna (groom Steffen Peters) uitgeroepen tot beste groom en in 2014 was dat Jackie Potts (groom William Fox-Pit). Net zoals Madeleine Broek, zijn zij allemaal afgereisd naar de Olympische Spelen voor de zorg van hun toppaarden.

Derde Spelen

De FEI sprak met Madeleine Broek. “Dit zijn voor mij de derde Spelen, naast Hong Kong ben ik mee geweest naar Londen en dan nu Tokio. Het is ontzettend jammer dat dit keer de tribunes leeg blijven. Voor ons verandert er niet zo veel ondanks corona. We hebben hier in Tokio hetzelfde werk als op een ander concours. Natuurlijk is het wel minder omdat we hier met een paard zijn. De faciliteiten zijn heel erg goed. De temperaturen in de avond zijn veel beter. We hadden de luchtvochtigheid erger verwacht. Het is warm, maar niet zo warm als dat we hadden gedacht vooraf.”

Gaan voor goud

Op de vraag hoe Madeleine de kansen inschat van Marc: “We gaan ervoor! Dante is in heel goede vorm hopelijk blijft dat zo. De Spelen zijn altijd speciaal, voor iedereen. De druk is hoger ondanks dat je maar een paard hebt, het zijn wel de Spelen. Iedereen wil hier het beste presteren. Als we niet voor goud gaan hadden we net zo goed thuis kunnen blijven.”

Bron: FEI