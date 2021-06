Ierland stuurt geen dressuurteam naar Tokio

Ierland zou voor het eerst in de geschiedenis door een dressuurteam vertegenwoordigd worden op de Olympische Spelen in Tokio, maar wegens de pensionering van Judy Reynolds' Vancouver K (Jazz x Ferro), de zwangerschap van Kate Dwyer en het niet in topvorm verkeren van Esporim (Pagao x Quiaz) van Anna Merveldt, heeft het bestuur van Horse Sport Ireland besloten geen team naar Tokio te sturen. Daarmee komen er drie startplaatsen vrij.

Van de andere combinaties die in aanmerking kwamen voor een teamplaats, voldoen twee niet aan de gestelde criteria. Dat resulteert er in dat er geen team kan worden samengesteld. Om die reden adviseerde High Performance Director (HPD) Johann Hinnemann het bestuur om geen team naar de Spelen te sturen.

Herverdeling startplaatsen

Na zorgvuldig beraad heeft het bestuur van Horse Sport Ireland dit besluit geformaliseerd. Hierdoor zijn er op de Spelen drie startplaatsen vrijgekomen. Er wordt later deze week een besluit genomen over de herverdeling van de individuele plaatsen. Mocht er een individuele startplaats aan Ierland worden toegewezen, is Horse Sport Ireland voornemens hier gebruik van te maken.

