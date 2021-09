Ingmar De Vos: ‘De formats op de Spelen moeten uitgebreid geëvalueerd worden’

Veel ruiters en Europese bonden hadden voorafgaand aan Tokio oorlog gevoerd met de FEI tegen het nieuwe Olympische format voor de springsport. Eenmaal in Tokio werd dat waarvoor de ruiters hadden gewaarschuwd ook waar (welzijn in het geding) en kwam er nog een fikse portie kritiek overheen. FEI-president Ingmar De Vos meldt nu in een persbericht dat de formats uitgebreid geëvalueerd gaan worden.

“Het lijdt geen twijfel dat, ondanks de uitdagingen die deze Spelen met zich meebrachten, onze sport straalde in Tokio en we hebben veel positieve feedback ontvangen. Maar zoals altijd zijn er ook lessen te leren en dingen om beter te doen in de toekomst. Er zal een volledige evaluatie plaatsvinden, die uiteraard een uitgebreide evaluatie van de formats omvat”, aldus De Vos.

“We gaan aan de gang met de feedback en input die we al hebben ontvangen en we nemen ook proactief contact op met onze community om ervoor te zorgen dat we alle verbeterpunten meenemen. En we zullen de lessen van deze Spelen gebruiken om in te zetten in Parijs 2024.”

Bron: FEI