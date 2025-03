Ingmar de Vos krijgt tweede termijn als lid IOC

FEI-voorzitter Ingmar De Vos is herkozen voor een tweede termijn als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De herverkiezing vond plaats tijdens de 144e IOC-sessie in Costa Navarino. De Vos werd in 2017 voor het eerst voor een termijn van acht jaar gekozen in het IOC.

In de vergadering werd er ook gestemd om de status van het lidmaatschap van Ingmar De Vos te wijzigen van gerelateerd aan zijn functie als FEI-voorzitter naar een lidmaatschap gerelateerd aan zijn functie als voorzitter van de Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF). De Vos werd unaniem verkozen tot voorzitter van de ASOIF voor een termijn van vier jaar, ingaande op 1 januari 2025.

Grote eer

“Mijn herverkiezing in het IOC is een grote eer. De Olympische Beweging is sterker dan ooit, maar we worden geconfronteerd met existentiële uitdagingen zoals klimaatverandering en duurzaamheid. Betrokken zijn bij het vinden van langetermijnoplossingen en het veiligstellen van de Olympische erfenis voor toekomstige generaties is een serieuze verantwoordelijkheid, die ik toejuich. Het vertegenwoordigen van de belangen van de FEI en ASOIF, die belangrijke Olympische belanghebbenden zijn, in het IOC is ook een belangrijke taak en ik neem het zeer ter harte,” concludeerde De Vos.

Bron: Persbericht FEI