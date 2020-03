IOC: behaalde kwalificaties blijven geldig

Het IOC heeft vandaag in een telefonische vergadering bevestigd dat alle reeds aan Nederland toegewezen kwalificaties voor de Olympische Spelen van Tokyo blijven staan. "Dat is de snelle duidelijkheid waar we op hoopten en om hadden gevraagd," aldus chef de mission Pieter van den Hoogenband. Het Internationaal Paralympisch Comité heeft aangegeven de lijn van het IOC te volgen.

Tevens gaf het IOC nogmaals aan dat er nog steeds naar wordt gestreefd om binnen drie weken de nieuwe data van de Spelen bekend te maken. “Ik merk dat er nu waar mogelijk vaart wordt gemaakt,” aldus Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF. “Het is echt menens bij alle betrokken partijen om zo snel mogelijk die nieuwe stip op de horizon te krijgen. Dat is in de eerste plaats goed voor sporters en coaches die zo snel mogelijk aan de slag willen met hun nieuwe planning. Zodra de data bekend zijn kunnen de internationale federaties de vanwege de corona crisis geannuleerde kwalificatie evenementen opnieuw gaan plannen. En zodra die planning bekend is kunnen wij, ook in overleg met bonden en sporters, het vervolg van de nog openstaande kwalificatietrajecten gaan bepalen. Het blijft natuurlijk wel zo dat er in sommige sporten ook nog een interne selectie moet worden geregeld omdat Nederland maar één startplaats heeft.”

Aanstaande dinsdag gaat het IOC tijdens een vergadering met de nationale atletencommissies verder in op de beslissing om de reeds toegewezen kwalificaties te laten staan voor Tokio. Mieke Cabout woont in haar rol als vice-voorzitter van de NOC*NSF atletencommissie de telefonische vergadering bij.

Bron: Horses.nl/persbericht NOC*NSF