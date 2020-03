IOC beslist half april over Tokio, NOC*NSF dringt aan op duidelijkheid

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakt vanavond bekend dat ze binnen vier weken beslist of de Spelen van Tokio doorgaan zoals gepland. De organisatie komt onder steeds grotere druk van de landelijke comité's en sportfederaties te staan om de Spelen uit te stellen. Van afstel is nog steeds geen sprake, maar uitstel behoort inmiddels tot de mogelijkheden.

Het IOC laat weten dat ze met behulp van scenario’s een beter beeld willen krijgen van de opties in de snel veranderende wereldwijde omstandigheden. Door de uitbraak van het coronavirus is het de vraag of de Spelen wel eind juli kunnen beginnen.

Hotelboekingen

Het IOC spreekt in haar verklaring van vele uitdagingen, onder meer met betrekking tot de duizenden boekingen die er al zijn voor hotels. Ook de beschikbaarheid van wedstrijdlocaties wordt genoemd als knelpunt. Samen met de nationale comité’s, de regering van Japan en het stadsbestuur van Tokio wil de organisatie de komende vier weken uitzoeken wat mogelijk is.

“Het afgelasten van de Olympische Spelen lost onze problemen niet op en is dus niet aan de orde” aldus de verklaring. “Het fundamentele principe is wel dat de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen beschermd moet worden.” Tussen de regels door ziet het ernaar uit dat uitstel een reëele optie aan het worden is.

NOC*NSF: ‘Alleen als virus onder controle is’

Het Nederlandse Olympische Comité (NOC*NSF) vindt dat de Olympische Spelen alleen kunnen plaatsvinden als de verspreiding van het coronavirus op wereldschaal stevig onder controle is. Dat heeft de sportkoepel eerder vandaag per brief laten weten aan het IOC.

Anneke van Zanen, voorzitter van NOC*NSF: “Om een deel van de onzekerheid weg te kunnen nemen, is in de brief aan het IOC gevraagd om snel met een planning te komen voor de besluitvorming. We horen veel bezorgdheid onder de sporters. Zij vinden maar één ding echt belangrijk en dat is de gezondheid van de hele bevolking. Daarom hebben we gevraagd aan het IOC om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.”

Bron: NOS / IOC / Horses.nl