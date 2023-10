IOC bevestigt hippische disciplines Olympische Spelen 2028

Op de vergadering van het IOC-bestuur in Mumbai op 12 en 13 oktober heeft het Internationaal Olympisch Comité bevestigd dat de hippische disciplines dit in Parijs op de Spelen worden verreden, op de Olympische Spelen van 2028 Los Angeles weer op het programma staan. "We zijn hier zeer verheugd mee", aldus FEI-president Ingmar de Vos.

“De paardensport maakt sinds 1912 deel uit van de Olympische Spelen en met zo’n sterk erfgoed en de enthousiasme voor de sport in de Verenigde Staten, kijken we ernaar uit om succesvolle Spelen te leveren, gericht op de toekomst en de waarden die deze sport zo uniek maken”, vertelt De Vos.

De de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs, zal er meer bekend worden gemaakt over de locatie in Los Angeles.

Bron: Persbericht