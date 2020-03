IOC wordt wakker: datum Olympische Spelen wankelt

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hield tot op heden vol dat zij geloven dat de Olympische Spelen onveranderd doorgang konden vinden. In een persbericht van gisteren is de toon van het IOC veranderd. Thomas Bach zei: "Het IOC blijft Tokio 2020 volledig steunen. Speculatie op dit moment zou contraproductief werken."

Wat daarbij opvalt is dat de datum van de openingsceremonie niet meer wordt genoemd, terwijl dat in eerdere persberichten wel werd gedaan. Dat viel de Duitse journaliste Evi Semioni van de Frankfurter Allgemeine op. Daarmee wordt indirect bevestigd dat het IOC ondertussen ook niet meer zo zeker is van de zaak. Verschillende atleten hebben al opgeroepen tot verplaatsing van de Spelen.

Bron: IOC/FAZ