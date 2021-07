Isabell Werth mag mogelijk de Duitse vlag dragen

Isabell Werth is één van de vijf Duitse vrouwen die op de nominatielijst staan om de Duitse vlag te dragen op de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio. Er worden dit jaar twee Duitse vaandeldragers aangewezen, een man en een vrouw. Mocht de 51-jarige Werth gekozen worden, dan is zij de eerste Duitse amazone die de vlag mag dragen.

Er worden dit jaar voor het eerst twee Duitse vaandeldragers gekozen. Dit besluit is genomen op aanbeveling van de IOC, om een duidelijk signaal voor gelijkheid af te geven. Het gebeurde ook nog niet eerder dat een amazone de vlag mocht dragen. Werths mannelijke collega’s hadden die eer al wel eens: Fritz Thiedemann in 1956 en ’60, Hans Günter Winkler in ’76, Reiner Klimke in ’88 en Ludger Beerbaum in 2004.

Keuze

Net als bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, mogen Duitse fans zelf beslissen wie de vlag mogen dragen. De stemmen van het volk tellen voor vijftig procent, net als die van de atleten zelf. De winnaars worden bekend gemaakt op 22 juli 2021.

Bron: St. Georg