Japans dressuurteam voor Tokio bekend: pupil Imke Schellekens zit erbij

Na de selectiewedstrijd in het Belgische Courrière heeft de Japanse federatie het dressuurteam voor de Olympische Spelen in Tokio bekend gemaakt. De Tokio-tickets gaan naar Kazuki Sado, die in Nederland traint bij Imke Schellekens, Hiroyuki Kitahara en Shingo Hayashi.

Kazuki Sado is geselecteerd met Ludwig der Sonnenkönig (v. London Swing). Zijn reservepaard is de eerder door Charlotte Dujardin en Carl Hester gereden Barolo (v. Breitling). Verder bestaat het team uit Hiroyuki Kitahara met Huracan (v. Blue Hors Hotline) en Shingo Hayashi met Scolari (v. Sandro Hit). Masanao Takahashi is met Rubicon Unitechno (v. Rubin Royal) aangewezen als reserve.

Grote doel

“Ik kan niet onder woorden brengen hoe trots ik ben op Kazuki. Hij heeft bewezen dat hij een echte sport- en paardenman is. Kazuki heeft zich de afgelopen jaren volledig toegewijd aan zijn grote doel: de Olympische Spelen in zijn thuisstad Tokio”, vertelt Imke Schellekens trots.

Vrouw en kinderen

Kazuki Sado woont en traint sinds vier jaar bij Academy Bartels in Hooge Mierde. “In die jaren heeft Kazuki zijn vrouw en kinderen nauwelijks gezien. Maar hij is toegewijd, werkt hard en heeft ups en downs moeten incasseren. Hij houdt van zijn paarden en heeft zich op overtuigende wijze gekwalificeerd voor de Spelen. Ik ben super trots op Kazuki en hij verdient echt de plek in het team.”

