Ook het thuisland heeft bekendgemaakt welke combinaties deelnemen aan het Olympisch springtournooi. Natuurlijk is dat routinier Eiken Sato, met Saphyr Des Lacs (v. Mr. Blue)

Sato’s teamgenoten zijn Koki Saito met Chilensky (v. Chintan), Daisuke Fukushima met Chanyon (v. Chacco-Blue). Meereizend reserve is Mike Kawai met As de Mai (v. Apache d’Adriers). De bondscoach van de Japanners is Wim Schröder.

Bron: Worldofshowjumping / Japanese Equestrian Federation / Horses.nl