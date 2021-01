Japanse bondscoach Wim Schröder heeft geen twijfel over Spelen

De NOS ging vandaag op bezoek bij Wim Schröder en zijn Japanse pupillen in Tubbergen. Hoewel er in de Westerse media openlijk wordt getwijfeld over de doorgang van de Olympische Spelen dit jaar in Tokio, bestaat er op BWG Stables geen twijfel: de Spelen gaan door.

“Het klopt dat een groot gedeelte van de bevolking niet zo happy is misschien en dat kan ik wel begrijpen. Maar de ministers zeggen gewoon dat de Spelen door zullen gaan”, zegt Schröder, die samen met Paul Schockemöhle de Japanners traint, tegen NOS.

Takada

Ook één van zijn Japanse pupillen, Ryoji Takada, vertrouwt er op dat de Spelen doorgaan. Hij beroept zich op de woorden van de Japanse regering en het IOC. “Ze blijven zeggen dat de Spelen er gaan komen.”

KNHS: doorgang staat vast

Ook bij de KNHS wordt niet getwijfeld aan de doorgang. “Op internationaal niveau staat er ook wat te gebeuren. Want wat vaststaat is dat de Olympische Spelen doorgaan. De vorm is nog niet in steen gebeiteld”, schreef directeur Theo Fledderus in zijn laatste column.

Bron: NOS