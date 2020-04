Jeroen Dubbeldam over uitstel Tokio: ‘Mijn eerste reactie was yes, mijn tweede oei’

Het is voor Jeroen Dubbeldam nog volstrekt onduidelijk hoe de coronacrisis voor hem gaat uitpakken. De olympisch kampioen van 2000 in Sydney hoopt in 2021 weer aan de Spelen deel te nemen, maar zijn lot ligt in de handen van de eigenaar van zijn toppaard Oak Grove's Carlyle (Casall ASK x Corrado I), de Duitse stoeterij Eichenhain. Mocht die besluiten Carlyle te verkopen, dan betekent dat mogelijk een streep door de olympische ambities van de topruiter.

Dubbeldam reageerde aanvankelijk opgetogen toen bekend werd dat de Olympische Spelen met een jaar zijn uitgesteld. Hij vormt namelijk pas sinds oktober 2019 een combinatie met Carlyle en krijgt daarom nu langer de tijd om te wennen aan het paard.

Na De Sjiem en Zenith weer een toppaard

Carlyle wordt beschouwd als een paard met grote mogelijkheden. Nadat de Zweedse ruiter Rolf-Göran Bengtsson, als eerste de nodige successen had mogen vieren met de Casall-zoon, werd het paard vorig jaar plotseling aangeboden aan Dubbeldam. Daarmee heeft de ruiter na De Sjiem (olympisch kampioen 2000) en Zenith (twee wereldtitels en twee Europese titels) voor de derde keer een toppaard tot zijn beschikking. “Dit is toch wel echt een uitzonderlijk paard”, vertelde Dubbeldam begin dit jaar.

Olympische kanshebber

Eind oktober al werd duidelijk dat Dubbeldam en Carlyle een goede combinatie vormen. Amper twee weken na hun kennismaking won Dubbeldam met zijn nieuwe paard het in het Slowaakse Samorin. Voor de concurrentie was dat meteen reden om de Nederlander weer als olympische kanshebber aan te merken. Zover wil Dubbeldam zelf vooralsnog niet gaan. “Ik heb mij nog niet bewezen met dit paard”, zegt hij. Maar dat hij voor de derde keer naar de Spelen kan – na 2000 en 2016 – doet hem zichtbaar genoegen en wakkert zijn ambities aan.

Belangrijk nadeel

Toch kleeft er voor Dubbeldam ook een belangrijk nadeel aan het uitstellen van de Spelen. Carlyle is twaalf jaar en nu nog interessant voor de verkoop. Om de deur naar Tokio open te houden moet Dubbeldam dus eerst met eigenaar Eichenhain een akkoord bereiken om langer van het paard gebruik te kunnen maken. En dat is volgens Dubbeldam geen uitgemaakte zaak. “Het gevaar sluipt er nu in dat de eigenaar van Carlyle gaat zeggen: ik weet niet of ik nog een jaar wil wachten om Carlyle aan te houden.”

Marktwaarde omlaag

Volgens Dubbeldam beleven paarden hun beste jaren tussen het negende en veertiende levensjaar. “Als een paard veertien jaar wordt, dan is het één plus één. Dan is het niet zo moeilijk om te beoordelen dat de marktwaarde omlaag gaat.”

Niet negatief

Toch hoeft Dubbeldam niet te wanhopen. Naar verluidt zou de eigenaar van Carlyle niet afwijzend staan tegenover een langere samenwerking. “Zijn eerste reactie was niet negatief”, zegt Dubbeldam. “Hij wil Carlyle niet per direct verkopen. Dus ik hoop dat dat gevoel bij hem blijft overheersen, dan is het een heel positief verhaal voor mij.”

Bekijk hier de video van het interview met Jeroen Dubbeldam

Bron: NOS