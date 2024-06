Jérôme Guéry over comeback Quel Homme de Hus (18): ‘Ik ben altijd blijven hopen’

De Amerikanen domineerden afgelopen weekend de Grote Prijs in het Franse La Baule. Kent Farrington reed Greya (v. Colestus) naar de zege, Karl Cook was met Caracole de la Roque (v. Zandor Z) goed voor een tweede plaats. Tussen al dat geweld in een barrage met elf ook twee Belgen waarvan er eentje ‘trés content’ was.

Het foutje met Quel Homme de Hus (v. Quidam de Revel) kon Jérôme Guéry niet deren. “Nee, want Quel Homme heeft getoond dat hij terug is op het hoogste niveau. Dit is de wedstrijd waar we naartoe gewerkt hebben en we staan er.” De opluchting was duidelijk groot bij Guéry.

Lees een interview met Guéry over deze indrukwekkende comeback van Quel Homme

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop