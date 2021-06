João Marcari Olivi voor Brazilië naar Tokio

De Braziliaanse hippische federatie heeft João Marcari Oliva aangewezen als individuele dressuurruiter voor de Olympische Spelen in Tokio. Brazilië kwalificeerde zich in de eerste instantie met een team, maar verloor die startplaats om de ruiters pas te laat voldeden aan de MER's (Minimum Eligibility Requirement) en er vanuit de hippische federatie weinig support kwam.

Marcari Oliva vertegenwoordigde zijn thuisland al op de Spelen in Rio de Janeiro. Hij was toen pas twintig jaar oud en zadelde daarvoor de Lusitano-hengst Xama dos Pinhais (Paladium JH x Uije). Daarnaast nam hij in 2017 deel aan de FEI Wereldbekerfinale in Omaha.

MER’s

De ruiter heeft zich met Escorial (Spartacus x Edo) gekwalificeerd voor de Spelen van dit jaar. Op CDI Alter do Chao scoorde hij 71,00%. Dit jaar voldeed hij aan met 69,130% op CDI Abrantes en 70,130% op CDIO Compiègne aan de vereiste scores.

Ricardo Reis

De Lusitano-hengst startte zijn internationale carrière onder het zadel van Ricardo Reis. In 2018 maakte hij zijn debuut in de Lichte Tour, een jaar later volgde de overstap naar de Grand Prix. Reis bracht Escorial in augustus 2020 voor het laatst aan start. Daarna nam Marcari Oliva de teugels over.

