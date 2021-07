Jonelle Price: ‘De één is geen ochtendmens en de ander schrikt zich dood, dus ik moest als eerste’

Eventingamazone Jonelle Price reed vandaag als eerste van Team Nieuw Zeeland de dressuurring in. Horse & Hound vroeg Price hoe het team tot de startvolgorde was gekomen. Dat was een 'no-brainer' vertelde de amazone: "Tim (haar echtgenoot - red) is nooit zo fit 's ochtends en Jesse (Campbell, Olympisch debutant - red) zou het doodeng vinden om als eerste te moeten. Dus het was direct wel duidelijk dat ik het spits moest afbijten."

“Niks aan te doen. Het is wel een ander spelletje geworden zo zonder wegstreepresultaat” aldus Price. “Als ik individueel aan de start zou komen, zou ik minder voorzichtig rijden dan ik nu als teamlid doe. Het verandert je perspectief wel een beetje.”

Teleurstelling voor Campbell

Price staat na de eerste dressuurdag met Grovine de Reve (v. Hermes de Reve) op de dertiende plaats met 30,7 strafpunten. Jesse Campbell leek niet heel bang, keek eventjes zelfs heel blij na zijn dressuurproef, maar dat veranderde op slag toen hij zijn puntentotaal zag. Met 30,1 strafpunten staat hij nu elfde met zijn paard Diachello (v. Diarado). Hij had duidelijk meer verwacht. Nieuw Zeeland bezet voorlopig de zesde plaats in de landenwedstrijd, maar met voor elk team nog één dressuurproef te gaan is dat wel heel voorlopig.

China’s kopman als eerste

De meest ervaren ruiter van Team China is Alex Hua Tian met Don Geniro (v. Don Kennedy). Hij was ook de eerste starter. “Mijn paard is niet extreem bloederig en de weersverwachting is nogal wisselend. In eerste instantie zou het zondag heel heet worden, maar nu wordt regen voorspeld. Om vroeg te kunnen starten in de cross, moet ik als eerste teamruiter aan de dressuur beginnen. Ik hoop bovendien dat mijn twee teamleden nog meer zelfvertrouwen krijgen als ze zien dat het bij mij goed gaat.” De dressuur ging alvast fantastisch, Hua Tian staat tweede met slechts 23,9 strafpunten. Zijn teamgenoot Huadong Sun staat nu 29e. Het Chinese team staat daarmee op de voorlopig vierde plaats.

Bron: Horses.nl / Horse & Hound