Jos Verlooy op Belgische tv: ‘Wij fokken de beste springpaarden van de wereld’

Terwijl in Nederland de paardensport de afgelopen dagen vooral negatief in het nieuws kwam (commentaar van NRC, Radio 1-interview 'Moet paardensport verboden worden?' en als klap op de vuurpijl nog een AD-artikel over zwendel in de paardenhandel), worden in België de successen gevierd. Niet alleen de bronzen medaille van het Belgische springteam in Tokio, maar vooral ook de successen van de Belgische paarden (en dan is Don Juan van de Donkhoeve van Jessica Springsteen natuurlijk een mooi visitekaartje voor het grote publiek) en de successen op het jeugd-EK (drie keer goud).