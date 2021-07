Kijk terug: Beelden van de Grand Prix en TeamNL reageert voor de camera van Eurosport

Het is allemaal even wennen zonder de NOS, maar de redactie van Horses.nl heeft inmiddels ontdekt dat Eurosport ook samenvattingen maakt van de paardensport én ruiters voor de camera haalt. Bekijk hier de reacties van Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Marlies van Baalens op hun Grand Prix-proeven én een minisamenvatting van de eerste dag Grand Prix (Total US en Dalera) .