Kijk terug: De ritten van Vleut jr., Houtzager, Greve én een interview met Maikel

Met knappe foutloze ritten bemachtigden Maikel van der Vleuten met Beauville Z (v. Bustique) en Marc Houtzager met Sterrehof’s Dante N.O.P. (v. Canturano) een plek in de individuele finale. Ook Olympisch debutant Willem Greve had Zypria S N.O.P. goed aan het springen, maar kreeg een pechfoutje op de laatste lijn. De ritten van het Oranje drietal zijn nu terug te kijken en daarnaast komt Vleut jr. in een interview aan het woord.