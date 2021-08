Kijktip: Anky van Grunsven en Marian Dorresteijn in gesprek met dierethicus Willem Vermaat

NPO1 kopt met de titel: 'Moet paardensport verboden worden?' De zender spreekt over een mooie dag voor de Nederlandse paardensport: Maikel van der Vleuten veroverde een bronzen medaille op Spelen en de in Nederland gefokte Explosion W won met de Brit Ben Maher zelfs een gouden plak. Maar zit er ook een keerzijde aan die Olympische medailles in de paardensport? Jet Set raakte kreupel bij de cross in Tokio en drie uur later was het paard dood. Bekijk hier het gesprek met meervoudig Olympisch kampioene Anky van Grunsven, Marian Dorresteijn en dierethicus Willem Vermaat.