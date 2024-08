Kijktip: Jeroen Dubbeldam vanavond in Studio Parijs

Gisteren was Dinja van Liere samen met haar broer te zien in het programma Studio Parijs op NPO1. Vanavond schuift Jeroen Dubbeldam aan tafel bij Dione de Graaff. De Nederlandse springruiters werden vierde in de landenwedstrijd en wisten zich vandaag alle drie te kwalificeren voor de finale van morgen. De uitzending start om 23.00u.

Jeroen Dubbeldam nam zelf tweemaal deel aan de Olympische Spelen en won op de Spelen van Sydney in 2000 de gouden medaille met wijlen De Sjiem. Hij kijkt nu vanaf de zijlijn mee naar de prestaties van Harrie Smolders, Kim Emmen en Maikel van der Vleuten. Ook is Dubbelman de trainer van Daniel Coyle, die in Parijs al drie nulritten wist neer te zetten met de merrie Legacy (v. Chippendale Z). Die Ier wordt daardoor als één van de kanshebbers voor een medaille gezien.

Bron: Horses.nl/ NPO1