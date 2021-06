De komende weken volgt de KNHS onze bondscoaches en ruiters in het uitdagende selectietraject richting de Olympische Spelen. In verschillende afleveringen worden de bondscoaches en ruiters in de dressuur, para dressuur, het springen en de eventing gevolgd. In deze aflevering ‘De eerste observatie’ volgen we Alex van Silfhout en de Olympische kandidaten tijdens de eerste observatiewedstrijd.