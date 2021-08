Kilkenny in orde, maar O’Connor trekt hem toch terug

Cian O'Connor meldt zich op facebook vanavond nadat hij de eerste ruiter was die in de individuele finale zonder springfouten (wel een tijdfout) door het basisparcours kwam en daarmee zevende werd. Toch was het geen fraai beeld dat de wereld in werd gestuurd vanuit Tokio. Kilkenny kwam besmeurd met bloed over de streep omdat hij onderweg een bloedneus kreeg. De slechts 9-jarige ruin is daarna in de kliniek ter plaatse gecheckt en in orde bevonden, maar toch besluit Cian O'Connor om de Ierse ruin terug te trekken voor de landenwedstrijd (ondanks dat dit niet hoeft volgens het FEI-reglement). "Zijn toekomst is belangrijker voor me dan een wedstrijd."

De FEI legde eerder al aan Horses.nl uit dat de bloedregel in het springreglement alleen van toepassing is als er sprake is van een ‘abuse’ en het paard bloed heeft in zijn mond of flanken (lees hier meer). Kilkenny had dus vrijdag van start kunnen gaan in de landenwedstrijd, maar dat laat O’Connor aan zich voorbij gaan. Shane Sweetnam neemt zijn plaats in.